Sujetos rompen cristales en Starbucks de la autopista 57 México-Querétaro; se llevaron las cajas registradoras  

Sujetos rompen cristales en Starbucks de la autopista 57 México-Querétaro; se llevaron las cajas registradoras  
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 18:52:28
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El Marqués, Querétaro, a 29 de octubre de 2026.- Al menos dos sujetos, habrían ingresado a una cafetería Starbucks, ubicada sobre la autopista federal 57 México- Querétaro, a la altura de la Fiscalía General.

Los presuntos, aprovecharon que el lugar estaba cerrado, para romper uno de los cristales, para poder ingresar al inmueble, y llevarse las cajas registradoras, para luego huir con rumbo desconocido.

Fue hasta que llegaron los trabajadores, cuando vieron los daños y el faltante de las cajas registradoras, las cuales afortunadamente se encontraban vacías, por lo que él quedó en daños materiales.

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