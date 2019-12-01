Localizan persona sin vida en inmediaciones de la Central de Abastos de la capital queretana

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 18:56:48

Querétaro, Querétaro, a 29 de octubre de 2026.- Este jueves, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, fue localizado sin vida, en inmediaciones de la Central de Abastos.

Fue sobre la calle de la Corregidora, en la colonia Puertas del Sol, en donde la persona quedó sobre la vía pública, por lo que rápidamente, al lugar, se reportó el apoyo de los servicios de emergencias.

Una vez en la zona, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, y que aparentemente no presentaba signos de violencia. Además, de acuerdo a información en el lugar, la persona se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Una vez, confirmada la muerte, la zona fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de periciales, para el levantamiento del cuerpo.