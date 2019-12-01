Morelia refrenda su posición como referente nacional para visitar durante el Día de Muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 09:50:46

Morelia, Michoacán; 3 de noviembre de 2026.- Morelia revalidó una vez más su posición como uno de los destinos más importantes de México para celebrar el Día de Muertos, al alcanzar cifras sobresalientes en materia de afluencia turística y visitantes.

El esfuerzo del Gobierno del presidente, Alfonso Martínez Alcázar, para que el municipio continuara destacando durante esta tradición, permitió que en este 2026 la capital de Michoacán logrará el máximo de ocupación hotelera.

Cifras de la Secretaría de Turismo de Morelia revelan que el 75% de las personas que arribaron a la capital durante el 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, fueron nacionales, y un 25% internacionales.

De este último rubro, destaca la presencia de personas provenientes de países asiáticos (Japón, Corea y China), y también de ciudades europeas (España, Francia, Pises Bajos, Inglaterra), y sudamericanas (Colombia, Argentina) que eligieron a Morelia por su vasto programa de actividades, atractivos y, sobre todo, el orden, limpieza y seguridad.

La expectativa durante el periodo del 28 de octubre al 2 de noviembre es superior a los 170 mil turistas y visitantes, cantidad que rebasa un 5 y 7% con respecto al 2025 y que se refleja en restaurantes a tope, negocios y comercios llenos.