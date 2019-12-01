Incendio casa habitación en Desarrollo San Pablo, en Querétaro capital

Incendio casa habitación en Desarrollo San Pablo, en Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 11:35:24
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Querétaro, Querétaro, a 3 de noviembre 2026.- Esta mañana, servicios de emergencias se movilizaron a la colonia Desarrollo San Pablo, en donde se registró un fuerte incendio en casa habitación.

Fue sobre la calle Centeotl, en donde se encuentra el acceso al domicilio, el cual quedó con importantes daños materiales, en al menos una de las habitaciones.

Al lugar, se movilizaron los servicios de emergencias, Bomberos y Protección Civil, quienes tras realizar labores, lograron sofocar el incendio.

También, se realizó la atención de una persona, quien al intentar auxiliar, sufrió algunas heridas, sin que se pusiera en riesgo su integridad.

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