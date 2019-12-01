EZLN acusa al gobierno de buscar impedir una reunión con madres buscadoras en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 08:00:52

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 3 de noviembre 2026.- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) acusó a las autoridades de los tres niveles de gobierno de buscar impedir que una delegación de mil 530 integrantes se reúnan con madres buscadoras con familiares desaparecidos en Ciudad de México, bajo la iniciativa del “abrazo solidario”.

“Están jugando con fuego. El abrazo a las buscadoras es una iniciativa civil y pacífica. No busca confrontar a nadie”, indicó el organismo paramilitar en un comunicado que tituló “Vamos a ir. Quiéranlo o no, vamos a ir”.

En el texto se afirma que eligieron la capital del país como sede central del evento para evitarle a las familias buscadoras “el desgaste y gasto” que hubiera significado viajar hasta Chiapas.

En el mensaje, el EZLN acusa directamente a los gobiernos federal, estatal y algunos municipales de realizar “una serie de acciones” que violan los derechos humanos.

“Desde entonces, el Gobierno federal, el estatal de Chiapas y distintos gobiernos municipales han realizado una serie de acciones que no sólo violan los derechos humanos (no sólo de zapatistas, también de partidistas y sin partido), también contradicen el discurso de paz, felicidad y bienestar que predican allá arriba”, apuntó.

En ese sentido, el movimiento del sureste mexicano calificó las presuntas medidas dilatorias como “provocaciones” para obligarlos a suspender el viaje a la capital del país.

“Allá arriba, a nivel federal, estatal y municipal, tienen que entender que vamos a ir (puede ser que alguien de los nuestros ya está allá) a la Ciudad de México, vamos a reunirnos con las familias buscadoras que quieran y puedan en la Ciudad de México”, manifestó el EZLN.