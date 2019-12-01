Sheinbaum cierra octubre con 69% de aprobación, remarca encuesta de El Financiero

Sheinbaum cierra octubre con 69% de aprobación, remarca encuesta de El Financiero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 08:40:15
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Ciudad de México, a 3 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró el mes de octubre con una aprobación de su mandato del 69 por ciento, de acuerdo con la encuesta Nacional de El Financiero.

Según el ejercicio demoscópico, la variación en apoyos sociales presentó una caída de dos puntos porcentuales, al pasar del 68 al 66 por ciento de satisfacción el mes pasado.

En lo que se refiere al manejo de la economía a nivel federal, el cambio a la baja fue de tres unidades, del 49 al 46 por ciento.

Mientras tanto, en los rubros de seguridad combate al crimen organizado y corrupción, se presentaron variaciones negativas de 10, 7 y cuatro puntos, respectivamente.

El censo mostró que, en seguridad pasó del 27 a 17 por ciento; en la lucha contra los cárteles bajó del de 20 a 13 por ciento y en temas de corrupción disminuyó del 22 al 18 por ciento de aprobación.

Por otra parte, la ser cuestionados por la relación de la mandataria mexicana con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 34 por ciento de los encuestados indicaron que el gobierno federal ha hecho un buen trabajo.

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