Choque vehicular en Morelia, Michoacán, deja dos muertos y una mujer herida

Choque vehicular en Morelia, Michoacán, deja dos muertos y una mujer herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 10:55:07
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Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre 2026.- Un saldo de dos personas muertas y una mujer herida fue el que dejó el choque entre un taxi y un vehículo particular, hechos registrados en la avenida Madero Poniente de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida comida en las inmediaciones de la colonia Unión Popular Solidaria, se había registrado un choque entre un vehículo Chevrolet Aveo amarillo, con placas PKT-565-D, y un Nissan Tsuru blanco, con matrícula A-370-LCC.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer que estaba herida, además de conformar la muerte de los conductores de los dos vehículos.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe de los hechos e iniciaron las indagatorias correspondientes.

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