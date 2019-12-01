Rectora acusa intervención en sucesión de la UMSNH; anuncia defensa legal y pide intervención de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 01:12:40

*La rectora exige retirar del Congreso la propuesta para restablecer la antigua Comisión de Rectoría; sostiene que el reglamento electoral ya fue aprobado y pide la intervención de Claudia Sheinbaum.

Morelia, Mich., a 3 de noviembre de 2026.— La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, acusó una intervención política en la sucesión de la institución y anunció una ruta de defensa legal contra la propuesta legislativa que busca restablecer, por una ocasión, el antiguo mecanismo de designación de la Rectoría.

En un mensaje en video difundido la noche del lunes, Ávila exigió retirar el punto once de la sesión legislativa prevista para este martes, solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y llamó a la comunidad nicolaita a defender el autogobierno universitario.

“Los tiempos de la universidad son los tiempos de la universidad, no los tiempos del gobernador ni los tiempos de los intereses políticos o de las coyunturas electorales”, expresó.

El pronunciamiento ocurrió después de que las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Michoacán avalaran una propuesta para que la sucesión de enero de 2027 quede nuevamente en manos de una Comisión de Rectoría de ocho integrantes, cinco de ellos exrectores. El proyecto aplazaría hasta 2031 la aplicación del nuevo modelo de participación universitaria.

Acusa intento de imponer una Rectoría afín

Ávila sostuvo que el cambio de procedimiento responde a que los resultados de votaciones en órganos universitarios no favorecieron a los intereses del Ejecutivo estatal.

“La respuesta es muy simple, porque los votos de los órganos democráticos universitarios no le favorecieron a su candidato ni a sus pretensiones”, afirmó.

La rectora no identificó en el mensaje al supuesto candidato ni precisó a qué votaciones se refería.

Según su versión, la modificación legislativa permitiría imponer una autoridad afín durante cuatro años y subordinar la vida universitaria a intereses relacionados con las campañas del próximo año.

“Quitarle el voto a la comunidad universitaria es un cuartelazo con ropaje de ley”, señaló.

Aprueban reglamento en medio de la controversia

Como eje de su posicionamiento, la rectora informó que el Consejo Universitario aprobó el reglamento para elegir a la próxima persona titular de la institución. Aseguró que el documento es resultado de meses de trabajo, análisis y participación de los sectores universitarios.

“Hay trabajo, hay procedimiento y hay legalidad”, manifestó, al rechazar que se tratara de una decisión improvisada.

La aprobación del Reglamento de la Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector fue reportada la noche del lunes 2 de noviembre, durante una sesión virtual del Consejo Universitario. Cn voto en contra y que el documento fue publicado en la Gaceta Nicolaita.

El retraso normativo, argumento de los promotores

La propuesta legislativa plantea modificar los artículos Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto 163 para recuperar excepcionalmente el procedimiento anterior durante el periodo 2027–2031. También contempla volver a utilizar el reglamento de la antigua Comisión de Rectoría, reformado en noviembre de 2010.

Quienes defienden la modificación argumentan que las autoridades universitarias no aprobaron oportunamente las normas necesarias para realizar el nuevo proceso.

La diputada Eréndira Isauro Hernández, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, rechazó que la medida implique un retroceso democrático y responsabilizó a la administración universitaria de dejar vencer el plazo de 190 días hábiles para la adecuación normativa, que, según su explicación, concluyó el 18 de febrero de 2026.

Frente a ese señalamiento, Ávila sostuvo en su mensaje que los órganos universitarios cumplieron “en tiempo y forma”. La aprobación del reglamento introduce así un nuevo elemento en la controversia, aunque permanece la diferencia entre las partes sobre el cumplimiento de los plazos y las consecuencias del retraso.

Cuestiona facultades para remover a la actual rectora

Ávila también objetó que se pretenda devolver a la Comisión de Rectoría atribuciones para remover a quien encabeza la Universidad por causas graves, facultad incluida en los reportes sobre el proyecto legislativo.

“¿Cuál es la causa grave? A esta administración no le han comprobado absolutamente nada, ninguna falta”, expresó.

La rectora defendió su gestión y sostuvo que no ha sido oída ni vencida ante tribunal alguno. Asimismo, vinculó el conflicto con intentos previos de apartarla del cargo.

Anuncia amparos y denuncia violencia de género

En el mensaje, la titular de la UMSNH anunció el inicio de una ruta legal y constitucional para promover amparos contra lo que calificó como violaciones a la autonomía universitaria y a derechos fundamentales. No proporcionó números de expediente ni identificó los órganos jurisdiccionales ante los que se presentarían los recursos.

Sostuvo que existe un patrón de agresiones contra su administración, en el que incluyó presión financiera, tres juicios políticos, ciberataques y violencia política en razón de género.

“También considero que esto se trata de un atentado contra una mujer a la que se quiere apartar con nombre y apellido de un proceso que le corresponde presidir”, declaró.

Autonomía y participación, en el centro del debate

La rectora calificó la propuesta como una “ley privativa” e invocó una resolución reciente de la Suprema Corte relacionada con la Universidad Autónoma de Nayarit, que consideró aplicable al conflicto michoacano.

El marco constitucional de Michoacán establece que la elección de la Rectoría debe realizarse democráticamente, con participación de los órganos de gobierno y de los sectores estudiantil, docente y administrativo en activo. La forma de cumplir ese mandato constituye uno de los puntos centrales de la disputa.

Ávila cerró su intervención con un llamado a las instituciones de educación superior y a los defensores de la autonomía universitaria a mantenerse atentos.

“La autonomía no se vende, no se negocia y se defiende hasta las últimas consecuencias”, expresó.