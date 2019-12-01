'Andy' López Beltrán rechaza vínculos con Amílcar Olán y participación en huachicol fiscal

'Andy' López Beltrán rechaza vínculos con Amílcar Olán y participación en huachicol fiscal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 10:18:03
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Villahermosa, Tabasco, a 3 de noviembre 2026.- Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como 'Andy', publicó un video en el que rechazó tener vínculos con el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y también negó cualquier participación en el delito de ‘huachicol’ fiscal.

En la videograbación, el aspirante a una diputación federal por el estado de Tabasco subrayó que, “nunca jamás" han podido presentar una prueba en su contra.

“Es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios, prestanombres o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos. Nunca jamás han podido presentar una sola prueba”, manifestó el ex secretario de Organización de Morena.

El hijo del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó que hace dos años ya había aclarado que no tiene ninguna relación con el empresario Olán Aparicio.

En ese sentido, aseguró que nunca ha recomendado o intercedido por una persona o empresa para que obtenga contratos o presupuesto público.

Recalcó que a Amílcar Olán lo conoció en Tabasco, por “amigos en común” y porque estudio la primaria con la esposa del hombre de negocios.

“Conocimos a Jorge Amílcar Olán en Villahermosa, Tabasco. Él se dedicaba a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción y no tenía conexión con ningún nivel de gobierno… nunca tuvimos conocimiento ni intercedimos para obtener ningún tipo de negocio con la administración pública federal o local”, agregó.

En lo que respecta a las acusaciones en su contra por huachicol fiscal, el aspirante a la Cámara Baja recalcó que “perversamente” se busca ligarle con este ilícito.

“No tengo nada que ver con dichos delitos. Acuso una estrategia de guerra sucia basada en supuestos, difamaciones y conjeturas mañosas de relacionarme con el tema”, condenó.

Además, advirtió que sus detractores aplican una “máxima hitleriana”, la cual dicta que hay que repetir una mentira “hasta que sea verdad”.

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