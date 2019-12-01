Pareja de adultos mayores, sufren accidente en avenida Ejército Mexicano, en El Marqués, Querétaro

Pareja de adultos mayores, sufren accidente en avenida Ejército Mexicano, en El Marqués, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 11:44:11
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El Marqués, Querétaro, a 3 de noviembre 2026.- Servicios de emergencias, y elementos policiales, se movilizaron a la avenida Ejército Mexicano, en donde se reportó una salida de camino de un auto.

Fue a través de la línea de emergencias, en donde se reportó el accidente, en el cual el vehículo perdió el control, y posteriormente terminó dentro del dren pluvial.

A la zona, arribaron analistas de Protección Civil de El Marqués, quienes, al llegar, valoraron a dos adultos mayores, y afortunadamente determinaron, que no requerían traslado a un hospital.

Policías de la demarcación, acudieron al lugar a tomar conocimiento del accidente, el cual, dejó solo daños materiales.

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