Detienen en Querétaro a Paola Monserrat “N” por homicidio calificado y tentativa de homicidio en Guanajuato

Detienen en Querétaro a Paola Monserrat “N” por homicidio calificado y tentativa de homicidio en Guanajuato
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 11:40:05
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Querétaro, Querétaro, a 3 de noviembre 2026.- Como parte de las acciones de Sinergia Regional, la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), cumplimentó en Querétaro una orden de aprehensión contra Paola Monserrat “N”, requerida por autoridades de Guanajuato por los delitos de homicidio calificado y homicidio simple en grado de tentativa.

De acuerdo con la investigación de las autoridades de Guanajuato, los hechos ocurrieron el 28 de junio de 2019 en el municipio de Salvatierra, donde una mujer perdió la vida y tres hombres resultaron lesionados. A partir de estos hechos, la Fiscalía de Guanajuato desarrolló la investigación correspondiente, de la cual derivó la orden de aprehensión contra Paola Monserrat “N”.

Mediante los mecanismos de colaboración entre ambas fiscalías, elementos de la PID, adscritos a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, realizaron las acciones necesarias para localizar a Paola Monserrat “N” en territorio queretano y dar cumplimiento al mandato judicial emitido por un Juez de Control del estado de Guanajuato.

La detención se realizó en la colonia El Carmen, municipio de El Marqués, donde elementos de la PID localizaron a la persona requerida y ejecutaron la orden de aprehensión en colaboración con las autoridades de la entidad solicitante.

Tras su detención, Paola Monserrat “N” fue entregada física y jurídicamente a agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes asumieron su custodia para trasladarla a dicha entidad y ponerla a disposición de la autoridad judicial requirente.

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