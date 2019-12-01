Morelia en Boca, parte de la cultura gastronómica de Michoacán: Roberto Monroy

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 12:13:48
Morelia, Michoacán, a 10 de septiembre del 2025.- Del 3 al 5 de octubre se llevará a cabo la XV edición del Festival "Morelia en Boca" (MEB) en el Centro Cultural Clavijero, inicio de la temporada de festivales que tiene Michoacán en la segunda etapa del año, anunció Roberto Monroy García, secretario de Turismo en Michoacán.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal comentó que en el estado se ha forjado una cultura que rodea a la gastronomía, desde las cocineras tradicionales hasta las experiencias más gourmet que han hecho a la entidad un referente en la materia.

Agregó que por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se ha buscado proteger lo que viene con la gastronomía, como es el registro ante el IMPI de las Cocinas Tradicionales y reglamentar quien puede tener este nombramiento, pero también productos como el queso Cotija, mezcal, las carnitas.

Por su parte, Fernando Pérez Vera, director del festival MEB, señaló que el año anterior se logró un total de cinco mil asistentes y 12 millones de pesos en derrama económica, adicional a 10 millones de pesos en la inversión. Para este año se espera llegar a más de cinco mil 500 asistentes.

La edición de este año rinde homenaje al chef Enrique Olvera y al Sommelier Pedro Poncelis Brambila, además de la participación especial e indispensable, dijo, de las Cocineras Tradicionales, con lo cual se logra una fusión de la alta cocina con la parte ancestral de la gastronomía.

El acceso básico tiene un costo cercano a los 600 pesos que incluye catas y degustaciones, además de las cenas entre otras experiencias que se pueden consultar en las redes sociales del festival.

