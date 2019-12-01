Morelia con vuelos al 85% en promedio: Roberto Monroy

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 16:04:05

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto del 2025.- El Aeropuerto Internacional de Morelia registra una ocupación promedio del 85 por ciento en sus vuelos, tanto de llegadas como de salidas, informó el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, quien destacó el flujo constante de visitantes en la entidad.

El funcionario estatal señaló que será necesario esperar al cierre de la temporada vacacional para contar con cifras oficiales sobre el comportamiento del sector turístico en estas vacaciones.

No obstante, adelantó que, hasta el momento, los indicadores apuntan a un balance positivo para el estado.

Monroy García resaltó que la afluencia turística ha beneficiado a diversos destinos dentro de Michoacán, lo que ha generado un impulso a la actividad económica local y fortaleciendo la proyección del estado como un punto atractivo para el turismo nacional e internacional.