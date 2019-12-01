Comando armado despoja de camioneta a automovilista en carretera de Zirahuén, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 12:50:50

Salvador Escalante, Mich. a 8 de noviembre de 2025.- La mañana de este viernes se registró un nuevo hecho de inseguridad en la región lacustre, luego de que un automovilista fuera interceptado y despojado de su camioneta por tres hombres armados sobre la carretera que conecta a la comunidad de Zirahuen.

De acuerdo con el reporte preliminar, el afectado —identificado como José A.— arribó alrededor de las 10:30 horas a la base de Seguridad Pública para denunciar que, a la altura del tramo que conduce a San Juditas, aproximadamente 2 kilómetros al sur de Zirahuén, fue obligado a detenerse por tres sujetos vestidos completamente de negro y portando armas largas.

Los individuos, sin mediar palabra, lo despojaron de su vehículo y se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

La unidad robada es una Nissan modelo 2018, color blanco, equipada con camper gris, y tiene como seña particular la palabra “Risan” en color rosa impresa en ambas puertas.

Elementos policiales activaron un operativo de búsqueda en la zona y notificaron a corporaciones de municipios vecinos; sin embargo, hasta el momento no se reporta la localización del vehículo ni la identificación de los responsables.