Irán denuncia intento de Israel de "destruir amistad" con México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 08:17:42
Ciudad de México, a 8 de noviembre 2025.- El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, acusó a Israel de difundir “una gran mentira”, y de tratar de “destruir la amistad” entre su país y la República Mexicana.

Los comentarios del diplomático iraní se dan luego de que varios medios informaron que Teherán supuestamente intentó un atentado contra la embajadora israelí en México, Einat Kranz Neiger.

“Israel busca destruir la amistad entre Irán y México, una relación que tiene más de 123 años”, manifestó el representante.

En ese sentido, el embajador manifestó su confianza en que su país “respeta plenamente la soberanía y las leyes mexicanas”.

“México tiene confianza en Irán, al igual que nosotros confiamos en México. Nunca haríamos nada contrario a la seguridad de este país. El respeto a sus leyes y normas es de máxima importancia para nosotros”, aseveró Pasandideh.

