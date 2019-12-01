Personal penitenciario destaca en los XII Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos en San Luis Potosí

Ciudad de México, a 8 de noviembre 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoce a las y los participantes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS) por su destacada participación en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos 2025, celebrados en San Luis Potosí.

La contienda deportiva reafirmó la entrega, disciplina y espíritu que caracterizan a los elementos de seguridad, quienes, aunado a sus labores diarias, se prepararon con compromiso y vocación de servicio para obtener diversas preseas.

En la disciplina de frontón varonil, durante la disputa por el oro, Eduardo Omar García demostró su alto nivel competitivo en una partida de varios sets, donde la destreza y habilidad fueron fundamentales ante los largos de su rival para coronarse con el primer lugar.

En la categoría femenil de natación, Berenice Pacheco mostró un alto rendimiento y condición física al obtener dos medallas de oro en las pruebas de 50 metros pecho y 800 metros libres, así como tres medallas de plata en 50 metros libres, 100 metros combinados y 100 metros libres, consolidándose como una de las atletas más sobresalientes.

La disciplina de boxeo no se quedó atrás y presentó una exhibición sobresaliente por parte de los púgiles, en la que las combinaciones marcaron una clara diferencia en el puntaje entre los competidores. En la categoría ligero varonil de 63 kg, Javier Estrada se coronó con la medalla de oro, resultado de su esfuerzo, preparación y dedicación constante.

Con estas acciones, la SSPC refrenda su compromiso con el fomento al deporte, la salud física y el bienestar integral del personal, al reconocer que la práctica deportiva fortalece los valores institucionales, promueve la convivencia y refuerza el trabajo en equipo dentro del servicio público.

