Atropellan a adulto mayor en Uruapan, Michoacán; se encuentra hospitalizado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 11:14:44
Uruapan, Michoacán, a 8 de noviembre 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un hombre de la tercera edad el cual fue arrollado por un auto-fantasma en calles del Barrio de San Juan Evangelista.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido asentamiento habían atropellado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron y trasladaron al hombre a un hospital.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

