Marcha por la paz en honor a Carlos Manzo fue una lección de civismo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 12:47:54

Uruapan, Michoacán, a 8 de noviembre 2025.- Miles de habitantes participaron el pasado 7 de noviembre en una marcha pacífica en memoria del alcalde Carlos Manzo, para exigir paz en el municipio.

Cabe mencionar que la movilización recorrió las principales avenidas de la ciudad sin registrarse incidentes ni actos de violencia.

La convocatoria reunió a comerciantes, productores agrícolas, personal médico, estudiantes y familias completas.

La mayoría de los asistentes vistió ropa blanca y portó moños negros, sombreros y pancartas con mensajes de unidad y demanda de justicia.

De acuerdo con autoridades municipales, el evento contó con apoyo de Protección Civil y cuerpos de auxilio, que coordinaron el recorrido y verificaron que se cumplieran las medidas de seguridad, por lo tanto no se permitió el uso de máscaras, objetos contundentes ni bebidas alcohólicas.

La alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, encabezó la marcha y pronunció un mensaje ante los participantes en el que reiteró su compromiso con la continuidad de los proyectos iniciados por su esposo y con la búsqueda de justicia.

La movilización concluyó en el centro de Uruapan con un minuto de silencio y el encendido de velas en memoria del alcalde asesinado. Las autoridades locales destacaron la participación ciudadana y confirmaron que la jornada transcurrió sin incidentes.