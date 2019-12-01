Se cumple una semana del magnicidio de Carlos Manzo; Uruapan aún llora su partida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 10:48:03
Uruapan, Michoacán, a 8 de noviembre 2025.- Este sábado se cumplió una semana del homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas en el centro de la ciudad. 

De acuerdo con las investigaciones iniciales, el edil y líder del "Movimiento del Sombrero", murió tras recibir siete disparos. El presunto responsable, identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, fue abatido por escoltas del alcalde en el lugar del ataque.

Autoridades estatales informaron que el arma utilizada había sido empleada en dos homicidios previos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Antes de su asesinato, el presidente municipal solicitó apoyo de seguridad al gobierno federal y estatal, así como equipo táctico para las fuerzas municipales.

De igual forma, denuncio publicamente a las organizaciones criminales que operan en la región.

Tras su muerte, su esposa Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal y durante su toma de protesta, habitantes de Uruapan realizaron una concentración en memoria del alcalde y colocaron murales con su imagen en distintos puntos del municipio michoacano.

Cabe mencionar que después del magnicidio de Carlos Manzo, las autoridades federales anunciaron el programa “Plan Michoacán por la Paz”, con medidas enfocadas en reforzar la seguridad en la región. En tanto, colectivos ciudadanos y grupos estudiantiles mantienen movilizaciones para exigir justicia y mayor presencia de seguridad pública en el municipio.

