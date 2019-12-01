En Huetamo, Michoacán la FGE promueve el uso responsable de las redes sociales y la prevención del bullying

Huetamo, Michoacán, a 8 de noviembre 2025.- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Huetamo, llevó a cabo una plática dirigida a jóvenes estudiantes de la Escuela Preparatoria “Lic. Benito Juárez”, incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en seguimiento a los compromisos asumidos durante el Foro de Consulta Ciudadana “Transforma Tu Fiscalía”.

Sobre el particular se informó que el objetivo de dicha actividad fue sensibilizar y orientar a las y los alumnos sobre temas de gran relevancia para su desarrollo personal y social, tales como bullying, drogadicción y el mal uso de las redes sociales, fortaleciendo así las acciones preventivas que impulsa la institución en el ámbito educativo.

Durante la charla participaron Itzel Gómez Moreno, agente del Ministerio Público; Martín Villegas Nava, perito psicólogo; y Merid Jassel García Arellano, perito médico forense, quienes compartieron con el alumnado información, reflexiones y estrategias para prevenir conductas de riesgo.

La actividad se desarrolló en un ambiente de diálogo y participación, logrando una respuesta positiva por parte del estudiantado y del personal docente. La Dirección de la Escuela Preparatoria “Lic. Benito Juárez” agradeció a la Fiscalía General del Estado por su disposición y apoyo para la realización de esta plática.