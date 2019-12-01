Miles visitan Zitácuaro en Semana Santa; Presa Fest 2026 se consolida como referente estatal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 19:40:34

Zitácuaro, Michoacán, 7 de abril de 2026.- Zitácuaro registró una importante afluencia de visitantes durante la temporada de Semana Santa con la realización del Presa Fest 2026, que en su quinta edición se consolida como uno de los festivales turísticos más relevantes del estado.

Del 2 al 5 de abril, la Presa del Bosque reunió a familias zitacuarenses y visitantes de distintas regiones, quienes disfrutaron de una agenda deportiva, cultural, recreativa y gastronómica en uno de los principales espacios naturales del municipio.

El presidente municipal, Antonio Ixtláhuac, informó que el saldo del festival fue positivo y destacó la participación ciudadana, así como el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, que permitió garantizar condiciones de seguridad durante el evento.

El programa incluyó actividades deportivas como fútbol, voleibol, básquetbol, ciclismo, torneo de pesca y carrera de obstáculos, además de un partido amistoso con el Ayuntamiento de Zamora. También se desarrollaron talleres DIF, actividades infantiles y dinámicas recreativas para toda la familia.

En el ámbito artístico se presentaron talentos como Jesús Hernández, José Olvera, Harry García, Mario “El Poeta de la Canción”, Mónica “La Voz que Enamora” y Fernando Reséndiz, junto con agrupaciones como Grupo Norteño Compacto Humilde, La Nueva Banda Juárez, Felipe y sus Teclados, Los Filosos de Tierra Caliente, Grupo “Impekable”, Fórmula Norteña, Flashback Grupo de Rock, Rock del CBTIS 162, Grupo de Rock Fuck y DJ Dereck Jano, además de la Orquesta Sinfónica Monarca.

El festival incluyó además lucha libre, pasarela, show internacional de baile, festival de música electrónica "La Heroica", toro mecánico, fiestas de espuma y espectáculos infantiles, así como experiencias turísticas como velero y parapente, junto con la participación de artesanos, cocineras tradicionales y productores.

Como parte de esta edición, se contó con la presencia de la actriz Ela Velden como madrina del evento, fortaleciendo su proyección turística.

Se registró la asistencia de visitantes de municipios de Michoacán, así como del Estado de México y la Ciudad de México, generando derrama económica en comercio, gastronomía y servicios.

El Gobierno de la Heroica Zitácuaro reiteró su compromiso de seguir impulsando eventos que fortalezcan el turismo y la economía local.