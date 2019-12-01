Conductor sobrevive a aparatoso accidente en la Morelia-Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 18:59:15

Morelia, Michoacán, 7 de abril de 2026.- Un conductor de una camioneta resultó ileso milagrosamente, luego de que la barrera lateral de contención, prácticamente atravesara la unidad, los hechos se registraron en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que a la altura del kilómetro 22 de la referida vialidad, en las inmediaciones de la tenencia de Tiripetío, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como del cuerpo de Bomberos quienes encontraron atravesada por la barrera metaliza de contención lateral, una camioneta de carga.

Milagrosamente el chofer resultó ileso, hechos de los que tomó conocimiento personal de la Guardia Nacional.