Carambola entre más de 10 vehículos deja una persona fallecida en la autopista Veracruz-Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 21:10:36

Córdoba, Veracruz, a 7 de abril de 2026.- Un accidente múltiple registrado en la autopista que enlaza a Veracruz con Puebla provocó la muerte de al menos una persona y dejó a varias más lesionadas, además de involucrar a más de una decena de vehículos, entre unidades de carga y automóviles particulares.

Los primeros reportes señalan que las condiciones climáticas jugaron un papel clave en el percance, ya que la densa niebla redujo considerablemente la visibilidad en el kilómetro 227+000, lo que habría derivado en una carambola entre tráileres y otros vehículos que circulaban por la zona.

Tras el impacto, cuerpos de emergencia arribaron al tramo carretero La Esperanza–Ciudad Mendoza para brindar atención prehospitalaria a los heridos, quienes fueron auxiliados en el lugar mientras se realizaban las labores correspondientes para controlar la situación.

Elementos de la Guardia Nacional también acudieron para implementar un operativo de apoyo, incluyendo tareas de abanderamiento y auxilio vial.

Hasta ahora, autoridades del Gobierno de Veracruz no han emitido información oficial adicional sobre lo ocurrido en este punto cercano a los límites con Puebla.