Ataque armado en tienda de ropa, deja una persona sin vida en Apaseo el Alto, Guanajuato

Ataque armado en tienda de ropa, deja una persona sin vida en Apaseo el Alto, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno/ Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 20:06:27
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Apaseo el Alto, Guanajuato, a 7 de abril de 2026.- Un ataque armado dentro de una tienda de ropa cobró la vida de una mujer que se presume era la dueña del comercio en el municipio de Apaseo el Alto.

El suceso tuvo lugar en la calle Benito Juárez esquina con José Vasconcelos alrededor de las 18:00 horas de este martes.

Al lugar arribaron elementos policiacos y paramédicos, mismos que fueron informados que dentro de un comercio de ropa a un costado de una vinateria se encontraba una mujer con heridas de bala, sin embargo al ser valorada nada pudieron hacer, debido a que las heridas fueron mortales y le cobraron la vida.

De la mecánica se desconoce, solo refieren haber escuchado gritos y disparos así como una motocicleta alejarse a toda velocidad.

El área fue delimitada con el cerco perimetral para dar inicio a la carpeta de investigación a manos de Agentes de Investigación Criminal y Peritos adscritos a la Fiscalía del Estado. 

Al término de las diligencias correspondientes el cuerpo fue llevado al Semefo donde le realizarán la autopsia que marca la ley.

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