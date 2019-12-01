Recupera Policía Morelia vehículo robado en plaza Escala La Huerta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 18:41:25

Morelia, Michoacán, a 7 de abril de 2026.- Elementos de la Policía Morelia, localizaron y aseguraron en el estacionamiento de la plaza Escala La Huerta, un vehículo que contaba con reporte de robo.

Al respecto se informó que elementos de la dependencia de seguridad, llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en el referido centro comercial.

En un momento determinado esto determinado detectaron un vehículo que tenía el seguro del lado del piloto abortos, y al checar los antecedentes detectaron que contaba con reporte de robo el 19 de marzo en el libramiento de la capital del estado.

Acto seguido la unidad fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.