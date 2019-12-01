No hay excusas para la crisis de desapariciones en México: Martín Arango, líder del PAN en Querétaro

No hay excusas para la crisis de desapariciones en México: Martín Arango, líder del PAN en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 21:31:00
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Querétaro, Qro., 7 de abril de 2026.- El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango García aseguró que los recientes señalamientos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la crisis de desapariciones en México no pueden ser minimizados ni descalificados por el gobierno federal, pues reflejan una realidad que miles de familias viven todos los días en el país.

Agregó que el gobierno federal podrá negar las desapariciones forzadas como política de estado, pero los hechos contradicen ese discurso, solo basta voltear a estados como Tabasco o municipios como Tequila en Jalisco, “no se trata de narrativas, se trata de víctimas, y cuando hay indicios de participación, omisión o tolerancia de autoridades, el Estado tiene que responder, no evadir”, dijo.

Cuestionó la oportunidad con la que se da a conocer la sentencia contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, vinculado con el grupo criminal conocido como “La Barredora”, justo después de que estos organismos internacionales pusieran el foco sobre México, e indicó que “resulta demasiada coincidencia que, tras el señalamiento internacional, aparezcan acciones que parecen más orientadas a contener la presión que a impartir justicia de fondo”.

Recalcó que no hay claridad sobre la responsabilidad política de Adán Augusto López Hernández, quien fuera gobernador de Tabasco durante el periodo en que ocurrieron estos hechos. 

“La pregunta es inevitable: ¿quién responde por lo que pasó? Porque no basta con castigar a un funcionario si no se investiga a quienes estaban al mando; México necesita justicia completa, no chivos expiatorios”.

Reiteró que el PAN seguirá alzando la voz para que el gobierno federal asuma con seriedad la crisis de desapariciones y deje de negar una realidad que ya es insostenible ante los ojos del mundo. “Las familias merecen verdad, justicia y un gobierno que no se esconda detrás de excusas”.

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