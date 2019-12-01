Descartan andador Progreso para artesanos en el Centro Histórico de Querétaro

Descartan andador Progreso para artesanos en el Centro Histórico de Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 20:59:55
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Querétaro, Qro., 7 de abril de 2026.- El superintendente del Centro Histórico del municipio de Querétaro, Marco Álvarez Malo informó que ya se notificó a los vecinos del andador Progreso que no habrá un andador artesanal en dicho sitio, aunque el proyecto de la casona para un espacio comercial sigue en pie.

“En el andador Progreso, yo personalmente me reuní con la gente que habita el andador Progreso y el andador Altamirano en su parte sur y se planteó una posibilidad, pero fueron muy claros en manifestar su inconformidad con que no querían un corredor artesanal, a lo cual el presidente municipal inmediatamente me dijo que no se iba a hacer, entiendo que de que hay algunos vecinos ahí que mantienen alguna manifestación, pero es preventiva, no se va a hacer nada ahí”, dijo.

Reiteró que mantendrán el dialogo abierto con los vecinos de la zona para mantener el compromiso de orden en el comercio del primer cuadro.

Explicó que la casona que da a Independencia y el andador Progreso sigue en rehabilitación, la cual se habilitará como un centro de ventas y exposición de artesanías.

“Lo que sí se está considerando es que hay una casona que ya anunció el presidente municipal, ahí queda en independencia y al andador, donde se pretende que también pueda hacer un punto de exposición y de venta para las artesanas y los artesanos”.

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