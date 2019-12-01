Michoacanas y Michoacanos por Michoacán, campaña para impulsar la riqueza del estado: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 13:35:09
Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) anunció el próximo lanzamiento de la campaña Michoacanas y Michoacanos por Michoacán, estrategia diseñada para incentivar el turismo interno entre los habitantes de la entidad, promoviendo el redescubrimiento de la vasta riqueza cultural, natural, histórica y gastronómica que distingue a "el alma de México".

Para ello hace una convocatoria dirigida a establecimientos, prestadores de servicios turísticos y a toda la cadena de valor del estado a sumarse al proyecto. El objetivo es que las empresas puedan difundir sus promociones exclusivas a través de las plataformas de la dependencia, fortaleciendo así la colaboración y la economía turística local.

“La vigencia de la campaña será de un año a partir del lanzamiento. Estas promociones que difundiremos tendrán las políticas de cada uno de los establecimientos participantes, es decir, estarán sujetas a disponibilidad y las condiciones que establezcan”, agregó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Para participar, será necesario que se registren antes del viernes 21 de noviembre en la siguiente liga: https://docs.google.com/forms/d/1kWvha-knq01oeVy6z_vjFS3wS8YdcYxGvpYRpjFXDp0/edit?usp=drivesdk, donde se solicitan datos básicos como dirección, nombre y redes sociales del negocio.

Esta acción se enmarca dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en conjunto con el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, la cual busca enaltecer las costumbres, tradiciones y fortalecer el orgullo de ser michoacano, además de reactivar la economía local.

