Michoacán y Federación dan inicio al programa Rutas Mágicas de Color en Janitzio: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 19:35:53
Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- Con el objetivo de transformar la imagen urbana en distintos municipios, arrancó el programa Rutas Mágicas de Color en Janitzio. Roberto Monroy García, secretario de Turismo, destacó que esta iniciativa integra el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Janitzio fue la sede donde se comenzó este programa implementado a través de una alianza estratégica entre la iniciativa privada Comex y la asociación civil Corazón Urbano que estuvo representada por Akram Daniel Castillo Cárdenas, en común acuerdo con el Gobierno del Estado y el Consejo Comunal de la isla. 

Roberto Monroy destacó que este proyecto, coordinado entre la Sectur federal y estatal, busca embellecer "El Alma de México". El objetivo central es transformar la imagen urbana y fortalecer la identidad cultural mediante una intervención cromática armónica, detonando así el desarrollo turístico y social de comunidades con alto valor histórico.

En representación de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, asistió la subsecretaria Nathalie Desplas Puel, quien calificó este programa como una de las acciones más sensibles del turismo social: “Esta es una intervención de recuperación y justicia comunitaria; es una forma de decir a cada familia que sus hogares y su entorno importan. Michoacán es poderoso y posee una fortaleza enorme en su identidad”, afirmó.

En representación de la Sectur Michoacán, Carlos Javier Ávila Pedraza, subsecretario de Promoción Turística, enfatizó que todas las intervenciones se realizarán bajo los estrictos lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Esto, con el fin de garantizar la preservación del patrimonio cultural y la esencia arquitectónica de la isla.

Por su parte, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez, reconoció el respaldo que la Sectur estatal ha brindado a la zona lacustre: “Este es un acto de respeto a nuestra historia; estamos en un sitio sagrado. Su voz se escucha y su identidad es nuestra columna vertebral”, afirmó ante las autoridades comunales.

Finalmente, el subsecretario de Promoción Turística destacó que, durante 2026, el programa contempla la intervención en diversos municipios y Pueblos Mágicos de Michoacán, acciones que fortalecerán su relevancia cultural, turística y simbólica a nivel nacional.

