Ataque armado deja un hombre sin vida en la colonia Los Pinos de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 16:59:13

Celaya, Guanajuato, a 16 de enero de 2026.- Un hombre de entre 25 y 30 años de edad caminaba sobre el andador Piñón en la colonia Los Pinos cuando repentinamente fue blanco de un ataque armado muriendo en la zona.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 15:00 horas de este viernes en el andador mencionado casi esquina con avenida El Sauz donde arribaron autoridades tras ser alertadas de la situación de una persona herida por arma de fuego

En el sitio elementos de la Guardia Nacional y Municipales, así como paramédicos de Protección Civil, localizaron a un hombre ensangrentado, sin embargo todo quedó en el intento ya que la víctima ya no contaba con vida.

Según versiones extraoficiales, el masculino iba caminando cuando fue interceptado por sujetos que luego de dispararle, se dieron a la fuga en una motocicleta de características desconocidas.

El cerco perimetral se instaló en la escena donde agentes de investigación criminal y peritos trabajaron en coordinación para levantar cualquier evidencia que aporte el esclarecimiento de un nuevo homicidio en la zona norponiente de la ciudad.

Finalmente el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado donde le practicarán la necropsia que marca la ley.