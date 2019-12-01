Capturan en Playa del Carmen a sujeto buscado por el FBI; se dedicaba a estafar adultos mayores

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 16 de enero de 2026.- Fuerzas federales capturaron en Quintana Roo a un hombre requerido por autoridades de Estados Unidos por los delitos de fraude electrónico y lavado de dinero. El detenido fue identificado como Otmane Khalladi, quien era buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

La detención se llevó a cabo en Playa del Carmen como resultado del intercambio de información entre agencias de ambos países. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

De acuerdo con las autoridades, tras ingresar a México, Khalladi adoptó una identidad falsa para evadir a la justicia; pero gracias a los trabajos de inteligencia e investigación, pudieron ubicarlo y detenerlo.

El hombre está vinculado a una organización criminal dedicada a estafar a adultos mayores mediante el esquema conocido como “grandparent scam” o estafa de los abuelos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde 2021 esta red realizaba llamadas telefónicas en las que engañaba a personas de la tercera edad, haciéndoles creer que un familiar —generalmente un nieto— se encontraba detenido, con el fin de obtener dinero.

Khalladi, de 32 años, vivía en Miami antes de huir a México y forma parte de un grupo de 25 personas acusadas de participar en este esquema fraudulento, que habría afectado a víctimas en varios estados del país. Las autoridades estadounidenses calculan que las pérdidas superan los 21 millones de dólares.