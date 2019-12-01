Servicios Públicos municipales embellece la Calzada Juárez en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- Brigadas de la Dirección de Parques y Jardines, perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos municipales, realizan trabajos de poda, mantenimiento y embellecimiento del camellón de la Calzada Juárez, una de las principales vialidades de la ciudad. Esto, como parte de la visión del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, de tener una ciudad con calles y áreas que puedan disfrutar tanto las familias morelianas como los visitantes.

Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la dependencia, explicó que se está dando un mantenimiento a las áreas verdes ubicadas en el camellón de esta calzada, realizando poda de árboles y arbustos, replantando algunos tramos deteriorados, y reacomodando los ornamentos de piedra, para recuperar la belleza de este espacio.

“La primera acción de recuperación de este espacio fue en el 2022 con el Presidente Alfonso Martínez, y siguiendo sus instrucciones, seguimos cuidando que las vialidades y los espacios públicos de la ciudad se mantengan limpios, bellos y en óptimas condiciones para el disfrute de las y los morelianos”.

Además del trabajo en la Calzada Juárez, las distintas áreas de la Secretaría de Servicios Públicos monitorean y dan mantenimiento a luminarias y fuentes de la ciudad, además de realizar labores constantes de limpieza; con ello, se cuida la imagen de Morelia y sus habitantes, con espacios públicos limpios y seguros, haciendo de la ciudad el mejor lugar para vivir.