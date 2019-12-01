Advierte la Administración Federal de Aviación por la presencia de actividad militar sobre México y Centroamérica

Advierte la Administración Federal de Aviación por la presencia de actividad militar sobre México y Centroamérica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 21:21:03
Ciudad de México, a 16 de enero de 2026.- El regulador de aviación de Estados Unidos emitió este viernes una alerta por la presencia de “actividad militar” en el espacio aéreo de distintas zonas del continente, principalmente en áreas cercanas a México, así como en países de América Central y del Sur, por lo que recomendó a las aeronaves operar con mayor cautela.

La Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió sobre “situaciones potencialmente peligrosas” que, además, podrían afectar los sistemas de navegación satelital. La notificación tendrá una vigencia de sesenta días.

La advertencia se da luego de que el presidente Donald Trump señalara, el pasado 8 de enero, que Estados Unidos tenía previsto “iniciar ataques terrestres” contra cárteles del narcotráfico, tras acciones previas contra embarcaciones en el Caribe y el océano Pacífico.

De acuerdo con un portavoz de la FAA, “la FAA emitió avisos de vuelo para áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y las Regiones Oceánicas de Vuelo de Mazatlán, así como para el espacio aéreo del Pacífico oriental”.

El funcionario precisó que “esto comienza el 16 de enero de 2026 y durará 60 días”.

Advierte la Administración Federal de Aviación por la presencia de actividad militar sobre México y Centroamérica
