Operativo interinstitucional en Huetamo, Michoacán, termina con al menos seis detenidos

Operativo interinstitucional en Huetamo, Michoacán, termina con al menos seis detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 19:55:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huetamo, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- Un operativo interinstitucional entre elementos de la Guardia Civil, Marina y Ejército Mexicano, terminó con la detención de al menos seis personas y protestas por parte de habitantes de Huetamo, Michoacán.

Al respecto se informó que fue este viernes que por tierra y aire se realizó un operativo entre las referidas dependencias.

A consecuencia de ello, al menos seis personas fueron detenidas y llevadas al cuartel de la Guardia Civil, hasta donde arribaron familiares y vecinos de los detenidos para manifestarse.

Hechos que culminaron con la dispersión de los protestantes con gases lacrimógenos, finalmente no se dio a conocer el número oficial de detenidos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fuerte accidente de un camión en carretera de Veracruz, deja al menos 20 personas heridas
Operativo interinstitucional en Huetamo, Michoacán, termina con al menos seis detenidos
Ataque armado deja un hombre sin vida en la colonia Los Pinos de Celaya, Guanajuato
Capturan en Playa del Carmen a sujeto buscado por el FBI; se dedicaba a estafar adultos mayores
Más información de la categoria
Advierte la Administración Federal de Aviación por la presencia de actividad militar sobre México y Centroamérica
“Fanny Arreola y Morena nos dejaron sin trabajo”: Toman cientos las calles de Apatzingán, Michoacán, tras despido masivo de trabajadores; exigen la intervención del Gobernador
Refuerza Michoacán seguridad penitenciaria con entrega de unidades de traslado a penales
Servicios Públicos municipales embellece la Calzada Juárez en Morelia, Michoacán
Comentarios