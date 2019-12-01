Operativo interinstitucional en Huetamo, Michoacán, termina con al menos seis detenidos

Huetamo, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- Un operativo interinstitucional entre elementos de la Guardia Civil, Marina y Ejército Mexicano, terminó con la detención de al menos seis personas y protestas por parte de habitantes de Huetamo, Michoacán.
Al respecto se informó que fue este viernes que por tierra y aire se realizó un operativo entre las referidas dependencias.
A consecuencia de ello, al menos seis personas fueron detenidas y llevadas al cuartel de la Guardia Civil, hasta donde arribaron familiares y vecinos de los detenidos para manifestarse.
Hechos que culminaron con la dispersión de los protestantes con gases lacrimógenos, finalmente no se dio a conocer el número oficial de detenidos.