Refuerza Michoacán seguridad penitenciaria con entrega de unidades de traslado a penales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 19:23:07
Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- Como parte de la estrategia integral del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Coordinación del Sistema Penitenciario reforzó la operatividad de ocho centros penitenciarios y la Dirección de la Policía Procesal mediante la entrega de nueve unidades de traslado de alta seguridad. 

Acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Antonio Cruz Medina, y el director de Gobernación, Salvador Vázquez Díaz, el coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, entregó las unidades a los directores de los penales de Maravatío, Sahuayo, Zamora, La Piedad, Uruapan, Apatzingán, Alto Impacto y "David Franco Rodríguez", así como a la dirección de la Policía Procesal.

Durante el evento, también se distribuyeron 900 uniformes para personas privadas de la libertad que no reciben visita, con el objetivo de garantizar condiciones dignas durante el proceso de reinserción.

El coordinador del Sistema Penitenciario destacó el respaldo que en materia de seguridad ha otorgado el Gobierno federal a Michoacán, con acciones que han impactado de manera importante en el mejoramiento del Sistema Penitenciario. 

“Hoy ratificamos que nuestra labor está plenamente alineada con la visión federal y el Plan Michoacán. Al colocar a la gente en el centro de nuestras decisiones, logramos resultados tangibles. Estamos consolidando un sistema penitenciario más humano y seguro, gracias a una inversión histórica que transforma la realidad de nuestro estado”, afirmó el funcionario estatal.

