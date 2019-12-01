Fuerte accidente de un camión en carretera de Veracruz, deja al menos 20 personas heridas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 20:51:57

Naranjal, Veracruz, a 16 de enero de 2026.- Un camión protagonizó un fuerte accidente la tarde de este viernes en el estado de Veracruz, con un saldo preliminar de 20 personas lesionadas, entre ellas varios alumnos de nivel básico. El hecho se registró sobre la carretera estatal que comunica la cabecera municipal de Naranjal con Zoquiapa, en las inmediaciones de la comunidad de Nexca.

Según los primeros informes, la unidad circulaba por un tramo con curvas pronunciadas y zonas de barranco cuando el conductor perdió el control, lo que ocasionó que el vehículo se precipitara fuera del camino.

La Coordinación Municipal de Protección Civil dio a conocer que, junto con distintos cuerpos de emergencia, se desplegó un operativo para rescatar a los pasajeros, brindarles atención médica y asegurar el área del siniestro.

Al menos 19 personas fueron trasladadas a un hospital cercano para su valoración, en un operativo en el que intervinieron elementos de Protección Civil y alrededor de seis ambulancias.

Las autoridades señalaron que cuatro de los heridos presentan lesiones de gravedad, mientras que el resto sufrió golpes y heridas de menor consideración.

La lista oficial de heridos:

· Edith de los Santos Hernández, 37 años, embarazada con trauma abdominal y sangrado transvaginal.

· Reyna Pacheco, 50 años, con trauma de cráneo y múltiples contusiones.

· Soledad Fabián Martínez, 37 años, posible fractura de húmero y contusión en pelvis.

· Perla Cuahua Flores, 11 años, con contusiones.

· Maricruz Flores Hernández, 31 años, múltiples contusiones.

· Fredi Ignacio Tepepa Pacheco, 16 años, originario de Nexca.

· Alex Jesús Tepepa Pacheco, 12 años, originario de Nexca.

· Yaelin Tepepa Pacheco, 21 años, originaria de Nexca.

· Angélica López Zepahua, 18 años, originaria de Nexca.

· Andibi Pérez Tlaxcala, 13 años.

· Miguel Tlaxcala Zepahua, 62 años, originario de Nexca.

· Neftalí Tepepa Zepahua, 13 años, originario de Nexca.

· Berenice Bonilla Zepahua, 13 años, originaria de Nexca.

· Alondra Bonilla Tepepa, 12 años.

· Luz María Tepepa Xotlanuihua, 12 años.

· Ángeles Cohua de los Santos, 17 años, originaria de Nexca.

· Alexnder Duvan Cohua Tlaxcala, 15 años, originario de Nexca.

· Linda Guadalupe Cuahua Flores, 16 años, originaria de Nexca.