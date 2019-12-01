Michoacán suma 31 experiencias a la Guía Nacional de Turismo Comunitario

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.- Michoacán aporta 31 Experiencias Turísticas Comunitarias (ETC) a la Guía Nacional de Experiencias de Turismo Comunitario, una iniciativa desarrollada en coordinación con la Unesco y las secretarías de Turismo federal y estatal, que permitirá proyectar a nivel nacional e internacional la riqueza cultural, natural y gastronómica del estado.

Las experiencias que forman parte de esta guía se encuentran distribuidas en las siete regiones turísticas de “el alma de México”, e incluyen actividades como talleres artesanales, recorridos de naturaleza y experiencias gastronómicas, las cuales mostrarán al turista y visitante la oferta que tiene la entidad a lo largo del año, explicó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Dicha guía será publicada durante noviembre, a través de las plataformas de la Secretaría de Turismo federal, y tendrá alcance nacional e internacional. Esta herramienta permitirá que más viajeros conozcan, elijan y vivan las experiencias que ofrecen las comunidades michoacanas, llevando la riqueza de sus tradiciones y su patrimonio a nuevos públicos.

Estas 31 experiencias forman parte de los proyectos que se desarrollan en 22 municipios, los cuales están respaldados por 8 mil 550 productos de equipamiento adaptados a las necesidades de la población, tales como mobiliario, herramientas específicas, refrigeradores, congeladores, ollas, asadores, baños secos, pantallas, bicicletas, kayaks y cuatrimotos, además de infraestructura recreativa como tirolesas.

Este equipo fue entregado el pasado mes de junio por parte de ambas dependencias de Turismo y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Con ello, se fortalece un modelo que impulsa el desarrollo local, reconoce la identidad de las comunidades y genera oportunidades económicas a partir de sus propios recursos y tradiciones.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y busca visibilizar el trabajo de las comunidades, fortalecer sus capacidades y conectarlas con nuevos mercados turísticos, bajo un esquema que reconoce el valor de su patrimonio y el arraigo territorial.