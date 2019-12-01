Emboscada a policías desata operativo entre Indaparapeo y Queréndaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 15:20:36

Indaparapeo, Mich., a 6 de noviembre de 2026.– Un enfrentamiento entre integrantes de un grupo delictivo y elementos policiales provocó una importante movilización de corporaciones de seguridad durante la tarde de este viernes, en las inmediaciones del municipio de Indaparapeo.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió cerca de la comunidad de Colonia de Guadalupe, en una zona próxima a los límites territoriales con Queréndaro, donde los uniformados fueron atacados por sujetos armados.

Ante la situación, los agentes solicitaron apoyo urgente mediante sus equipos de radiocomunicación, lo que movilizó a unidades de distintas corporaciones policiales y personal del Ejército Mexicano, cuyos elementos se trasladaron al área para brindar respaldo.

También se reportó que los agresores arrojaron estrellas ponchallantas sobre los caminos de la zona, con la intención de dificultar el desplazamiento de las unidades de seguridad.

Hasta el momento no se ha confirmado si el intercambio de disparos dejó personas lesionadas, fallecidas o detenidas, por lo que se mantiene la incertidumbre respecto al saldo de estos hechos violentos.

Este nuevo episodio ocurre en una región donde los municipios de Indaparapeo, Queréndaro y Zinapécuaro han sido escenario de diversos incidentes violentos relacionados con la presencia y actividad de organizaciones criminales.