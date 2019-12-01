Adulto mayor resulta herido tras ser atropellado en la avenida Zaragoza, en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 17:19:52

Querétaro, Querétaro, 6 de noviembre de 2026.- Un adulto mayor resultó lesionado tras ser atropellado por un vehículo cuando intentaba cruzar la avenida Zaragoza, en la zona Centro de la capital queretana.

Tras el reporte del accidente, servicios de emergencia se movilizaron rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y elementos de Bomberos de Querétaro auxiliaron a la víctima, quien posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y asegurar al conductor, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.