Hombre pierde la vida tras ser atropellado en la autopista 57 a la altura de El Marqués, Querétaro

Hombre pierde la vida tras ser atropellado en la autopista 57 a la altura de El Marqués, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 17:43:53
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El Marqués, Querétaro, 6 de noviembre de 2026.- Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo en la autopista federal 57 México-Querétaro a la altura de Palo Alto, El Marqués.

La persona intentó ganarle el paso a los vehículos, eso ocasionó que en el carril de extrema izquierda un auto lo alcanzara cuando circulaba con dirección a la capital queretana.

Al embestirlo el sujeto quedó sin vida sobre su vehículo, por lo que rápidamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencias quienes al llegar confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente y esperaron el arribo de periciales para el levantamiento del cuerpo.

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