Destruyen laboratorio clandestino en Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 14:44:06

Puebla, Puebla, a 6 de noviembre 2026.- Personal de seguridad federal localizó y destruyó un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de una sustancia ilegal sintética.

Lo anterior lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien agregó que los uniformados aseguraron 587 costales de precursores químicos y 179 objetos utilizados en la producción de metanfetamina y otras drogas.

Igualmente, el funcionario federal mencionó que aparentemente dicha sustancia era distribuida en 11 zonas del estado.

Por último, el secretario García Harfuch destacó que en lo que va del sexenio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se han inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos en áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina.