Aseguran armas, autos de lujo y efectivo durante cateo en fraccionamiento de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 17:13:30

Querétaro, Querétaro, 6 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó una diligencia de cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Hacienda del Campanario, en la capital del estado, como parte de las acciones de investigación derivadas de una carpeta de investigación.

Durante el desarrollo de la diligencia fueron localizadas grandes cantidades de dinero en efectivo, diversos objetos de alto valor monetario y ocho vehículos de alta gama. Asimismo fueron aseguradas cuatro armas de fuego y cuatro cartuchos.

Los indicios quedaron asegurados para su incorporación a las investigaciones y el análisis pericial correspondiente, asimismo el inmueble fue asegurado.

El operativo fue encabezado por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito (PID) en Sinergia con la Policía Estatal (POES) y Gabinete de Seguridad con la Guardia Nacional.