Arsenal explosivo y vehículos robados: FGE y Ejército asestan duro golpe a la delincuencia en Parácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 14:39:43

*Un fuerte operativo en Parácuaro dejó al descubierto un inmueble donde fueron asegurados explosivos improvisados, armas, droga, vehículos y equipo táctico. Una camioneta de lujo tenía reporte de robo en Guerrero.

Parácuaro, Mich., a 6 de noviembre de 2026.– Un contundente cateo encabezado por la Fiscalía General del estado de Michoacán (FGE), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, permitió descubrir un presunto punto de resguardo de equipo táctico y material explosivo en el municipio de Parácuaro.

La movilización de las fuerzas de seguridad se registró en un inmueble ubicado sobre la calle José María Pino Suárez, en la colonia El Pitayo, donde los agentes ingresaron con una orden judicial tras realizar trabajos de inteligencia e investigación.

Y lo que encontraron encendió las alertas

En el traspatio del domicilio fueron localizadas tres camionetas: una lujosa BMW X5 con reporte de robo vigente en Guerrero; una Chevrolet Suburban negra, sin placas y sin neumáticos delanteros, así como una Ford Escape gris.

Pero el hallazgo no terminó ahí. Durante la inspección, los uniformados encontraron una pistola calibre 9 milímetros con 11 cartuchos útiles, cinco cargadores para armas calibre 7.62x39 mm, otro calibre .38 súper, un chaleco táctico negro con las siglas “FEH” y tres radios de comunicación.

También fue asegurada una bolsa con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana, que será sometida a los análisis periciales correspondientes.

Explosivos ponen en alerta a las fuerzas federales

Uno de los descubrimientos más delicados fue la presencia de 11 artefactos explosivos improvisados, entre ellos uno elaborado con material plástico y una sustancia granulosa aparentemente similar al emulgel.

Debido al peligro que representaban estos dispositivos, personal especializado del Ejército Mexicano intervino para asegurarlos y trasladarlos, con el objetivo de realizar su desactivación y destrucción controlada bajo estrictas medidas de seguridad.

El hallazgo puso al descubierto la presencia de material potencialmente letal dentro de un inmueble situado en una de las regiones más golpeadas por la violencia en Michoacán.

Golpe a presunta infraestructura del crimen

Tras concluir las diligencias, la propiedad, las camionetas, el armamento, los equipos de comunicación y los demás objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar a quién pertenecían y qué uso se les daba.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas durante esta intervención ni han precisado a qué grupo delictivo podría estar relacionado el inmueble.

La ofensiva contra la delincuencia continúa en Tierra Caliente

Con este operativo, la FGE y las fuerzas federales buscan debilitar las estructuras utilizadas para el resguardo de armamento, explosivos y equipo táctico en una región donde la seguridad sigue siendo uno de los principales desafíos.

Once explosivos, armas, droga y tres camionetas aseguradas. Un cateo que dejó al descubierto un peligroso arsenal en Parácuaro y abrió una nueva línea de investigación sobre las actividades criminales en la zona.