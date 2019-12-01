Riña en la carretera a Chichimequillas deja un herido de bala en Querétaro

Riña en la carretera a Chichimequillas deja un herido de bala en Querétaro
Riña en la carretera a Chichimequillas deja un herido de bala en Querétaro
Riña en la carretera a Chichimequillas deja un herido de bala en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 17:32:39
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Querétaro, Querétaro, 6 de noviembre de 2026.- Elementos de la Policía Municipal de Querétaro y servicios de emergencia se movilizaron a la carretera a Chichimequillas tras el reporte de una riña que dejó a una persona herida por arma de fuego.

El altercado se registró a la altura de la colonia San José el Alto entre un peatón y el conductor de una camioneta, quien antes de huir del sitio disparó contra la víctima.

Tras recibir el reporte al número de emergencias 911, rescatistas acudieron al lugar y estabilizaron al lesionado para posteriormente trasladarlo a un hospital.

La zona fue acordonada por policías municipales para preservar los indicios balísticos en espera del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se encargará de realizar las diligencias correspondientes.

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