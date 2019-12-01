Michoacán será sede de congreso internacional odontológico: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 13:24:15

Morelia, Michoacán, 19 de agosto de 2025.- Michoacán reunirá a 24 conferencistas de nueve países para el XII Congreso Clínica México que se desarrollará en la capital del estado del 2 al 4 de octubre, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Este evento de odontología estética es de talla internacional, por lo que fortalecerá el turismo de congresos, al proyectar a Michoacán como una sede ideal para profesionales de la salud. Así lo informó Rosalba Oregel Cárdenas, directora de Desarrollo de Empresas Turísticas, en representación de Roberto Monroy García, titular de la Sectur estatal.

Yarabí Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), informó que para la Máxima Casa de Estudios en la entidad es de gran beneficio participar en este tipo de eventos, que además de atraer al turismo y generar una mejor imagen del estado, abre una ventana de aprendizaje para su cuerpo estudiantil.

“Tenemos cerca de 500 estudiantes de nuevo ingreso para Odontología, es de las carreras más solicitadas. Este congreso dará la oportunidad de que sea aprovechado por cada uno de nuestros estudiantes y profesores en los diferentes niveles académicos”.

Iván Contreras Molina, representante del comité organizador del Congreso Clínica México, destacó que esta actividad es uno de los eventos científicos de odontología estética más importantes a nivel internacional. Para este año, reunirá a 24 conferencistas de nueve países: Brasil, España, Alemania, Estados Unidos, Italia, Portugal, Rusia, Bélgica y México, además de 48 expositores claves de la industria, tanto nacionales como extranjeros.

El congreso, detalló Contreras Molina, tiene como propósito reunir a dentistas, maestros, formadores de opinión, científicos de gran renombre mundial e industrias dentales y de comercio, con el objetivo de difundir nuevos conocimientos en el campo de los materiales dentales, las técnicas operativas y las tecnologías en el área dental, especialmente, en odontología estética, contribuyendo en el proceso de aprendizaje, capacitación y transformación en la práctica dental.

Entre los expositores se encuentran: Oswaldo Scopin, Ronaldo Hirata y Ricardo De Souza, de Brasil; Krystal Sandoval y Maciel Martínez, de México, Margarida Henrique de España, Paulo Monteiro de Portugal y Sergio Arias, de Estados Unidos.

Todos los pormenores y las inscripciones se pueden consultar en el correo congresoclinicamexico@gmail.com, o al WhatsApp 4432242814. Tambiíen pueden consultar el sitio web http://www.congresoclinicamexico.com