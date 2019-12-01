Michoacán será escenario de nuevas filmaciones: Roberto Monroy

Michoacán será escenario de nuevas filmaciones: Roberto Monroy
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 17:37:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 17 de agosto del 2025.- El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, señaló que el estado podría ser escenario de nuevas producciones cinematográficas en los próximos meses; apuntó que existen al menos dos películas en puerta que podrían grabarse en territorio michoacano, aunque evitó dar más detalles por el momento.

En entrevista, el funcionario estatal destacó que estas filmaciones no solo permiten visibilizar la riqueza cultural y natural de Michoacán, sino que también generan una importante derrama económica para la entidad.

Además, anunció que Michoacán será sede de la Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas en septiembre, evento en el que participarán representantes de todas las entidades del país. Esta actividad, dijo, también fortalece el turismo local, ya que muchas de las comisiones dependen de las secretarías de turismo estatales como cabeza de sector.

Roberto Monroy adelantó que también se analizan proyectos televisivos para filmarse en la entidad, aunque todavía se encuentran en etapa de negociación. Subrayó que cada proyecto representa una ventana para proyectar a Michoacán en el ámbito nacional e internacional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran arsenal en la localidad Loma de los Hoyos en Apatzingán, Michoacán
FGR entrega en extradición a dos mexicanos requeridos por abuso contra tres niños en Estados Unidos
Mientras platicaban afuera de un domicilio, ultiman a dos hombres en la comunidad Empalme Escobedo de Comonfort, Guanajuato
Hallan cadáver en Turicato, Michoacán 
Más información de la categoria
Legado de Homero Gómez, el Defensor de la Monarca, se convierte en protesta digital global: Plasman su memoria en arte digital
Concierto de Carín León en el Morelos concluyó con saldo blanco: SSP
Grupo Aeroportuario de la Cdmx toma el control de la terminal en LC en septiembre: Bedolla
Lo privan de la vida en su domicilio en Morelia; ocurrió en la colonia Felicitas del Río
Comentarios