Michoacán será escenario de nuevas filmaciones: Roberto Monroy

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 17:37:45

Morelia, Michoacán, a 17 de agosto del 2025.- El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, señaló que el estado podría ser escenario de nuevas producciones cinematográficas en los próximos meses; apuntó que existen al menos dos películas en puerta que podrían grabarse en territorio michoacano, aunque evitó dar más detalles por el momento.

En entrevista, el funcionario estatal destacó que estas filmaciones no solo permiten visibilizar la riqueza cultural y natural de Michoacán, sino que también generan una importante derrama económica para la entidad.

Además, anunció que Michoacán será sede de la Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas en septiembre, evento en el que participarán representantes de todas las entidades del país. Esta actividad, dijo, también fortalece el turismo local, ya que muchas de las comisiones dependen de las secretarías de turismo estatales como cabeza de sector.

Roberto Monroy adelantó que también se analizan proyectos televisivos para filmarse en la entidad, aunque todavía se encuentran en etapa de negociación. Subrayó que cada proyecto representa una ventana para proyectar a Michoacán en el ámbito nacional e internacional.