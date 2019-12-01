Michoacán, sede del Spring Break Games Fitness Festival 2026: Sectur

Morelia, Michoacán, 24 de febrero de 2026.- Michoacán será sede del Spring Break Games Fitness Festival 2026, la segunda competencia más importante a nivel nacional en su rubro, la cual se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Alan Cid Pérez Ríos, director general del evento que llega este año a su octava edición, señaló que se tiene prevista la asistencia de 2 mil competidores al Centro Deportivo Ejército de la Revolución, mejor conocido como el Venustiano.

“A la fecha, contamos con 800 personas inscritas para la competencia de crossfit y el torneo de pádel, disciplinas que se desarrollarán durante los tres días del evento. El 14 de marzo se llevará a cabo la exhibición de pole dance, mientras que las clases de yoga funcional e hipopresivos tendrán lugar tanto el sábado 14 como el domingo 15. Finalmente, el 15 de marzo cerraremos con la carrera atlética de 5 y 8 kilómetros, además del concurso de fisicoculturismo”, señaló el director.

En este evento que fomenta la sana competencia y el deporte en jóvenes y adultos, agregó Carlos Jesús Guzmán Martínez, director deportivo del Spring Break Games Fitness Festival, han llegado competidores de prácticamente toda la República Mexicana como: Monterrey, Mérida, Cancún, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, por mencionar algunas. Mientras que en el ámbito internacional se han registrado personas de Chile, Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico, entre otros países.

“Los atletas de categorías intermedias y avanzadas arriban con al menos una semana de antelación para climatizarse y asegurar su máximo rendimiento. Durante su estancia, aprovechan para recorrer sitios emblemáticos de la ciudad y visitar municipios como Pátzcuaro y Quiroga; muestran un interés especial por Santa Fe de la Laguna, destinando tiempo considerable para vacacionar en la región”, señaló Guzmán Martínez.

Los organizadores destacaron que el acceso al evento es gratuito y contará con una zona gastronómica para el público en general; únicamente el ingreso al área de CrossFit tendrá una cuota de recuperación de 250 pesos. Por otra parte, informaron que las inscripciones permanecen abiertas hasta el 10 de marzo, e invitaron a las y los interesados a resolver sus dudas a través de la página de Facebook: Spring Break Games.