Ayuntamiento frena actividades y genera psicosis en Zamora, Michoacán: Alcalde sale en redes a dar mensaje… y no sabe ni qué día es

Zamora, Mich., a 24 de febrero de 2026.- La repentina suspensión de actividades gubernamentales en el municipio de Zamora, al concluir un evento público donde participó el alcalde Carlos Soto, provocó histeria colectiva entre los zamoranos, quienes se apresuraron a sacar a sus hijos de las escuelas, regresar a casa o cerrar sus negocios ante el temor de ser alcanzados por la de violencia desatada por la muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Carlos Soto pretendió dar una imagen de normalidad al entregar algunas bolsas y paquetes con pañales en un evento en plena plaza pública, donde a pesar del ambiente de inseguridad generalizado por la muerte del máximo líder del Cartel Jalisco, congregó en una plaza pública a personas vulnerables, mujeres y niños, beneficiarias de programas sociales.

Antes de la una de la tarde, sin previo aviso, los pobladores notaron el desalojo y cierre del Palacio Municipal y sus oficinas, así como el despliegue de policías en los alrededores. Incluso algunos habitantes aseguraron y reclamaron en las redes sociales del alcalde, que los agentes de las ley les pidieron cerrar sus negocios ante la posible amenaza de violencia.

Todo esto contribuyó a que los zamoranos imitaran la suspensión repentina del gobierno local y frenaran sus actividades, bajando las cortinas, cerrando sus puertas y buscando refugio.

En una conferencia posterior con el Alcalde, la cual fue transmitida en vivo, un funcionario reconoció que hubo psicosis y que la situación de histeria provocada pudo ser peligrosa, al saturar las vialidades frenéticos conductores.

Ya tarde, en un aparente reconocimiento de su error de comunicación, el Ayuntamiento informó el por qué de la suspensión de actividades: “En seguimiento a las estrategias de los distintos órdenes de gobierno, se determinó modificar el horario de oficinas municipales, concluyendo labores a la 1:00 p.m. en lugar de las 3:00 p.m., por el día de hoy. Esta medida se toma actuando en con responsabilidad y de manera preventiva”.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las calles vacías, los negocios cerrados, estudiantes y trabajadores varados por la suspensión del transporte.

Una ciudadana fue directa en el Facebook del alcalde Carlos Soto: “Pues ustedes, la presidencia, tuvieron culpa porque al sacar muy rápido a todo su personal asustaron a toda la población, y eso fue una alarma para crear caos, sin explicar (por) qué es estrategia de la presidencia cerrar temprano, sin que haya pasado nada malo”.

El alcalde Carlos Soto, quien estuvo ausente por todas los medios durante el domingo cuando la violencia estalló en más del 60% del país, salió más tarde a dar un mensaje que fue transmitido en vivo.

Soto demostró su desconexión con la realidad durante los primeros segundos del video, al asegurar y reiterar que este martes 24 de febrero es lunes. También destacó que la principal preocupación de la gente fue por el cierre de restaurantes.

“Que tal a todos muy buenas tardes a todos y todas los zamoranos. Primero que nada desearles un buen Inicio de semana este lunes. Después de estos acontecimientos que tuvimos el día domingo, el día de ayer, tuvimos una serie de acontecimientos, que cerraron restaurantes. Cerraron los restaurantes de aquí de la ciudad a una determinada hora. Muchas preguntas de la gente, (sobre) qué estaba pasando”, dice en los primeros segundos del video.

Por esa vía, Soto negó además la responsabilidad de su administración en la histeria generada y la atribuyó a los medios de comunicación críticos a su gobierno. Asimismo, aunque dijo que no hay motivos para tener miedo ni cerrar los comercios, sugirió que es mejor permanecer resguardados en casa y posponer las actividades al aire libre.

Mientras tanto en Zamora las calles lucen vacías, los rumores circulan entre los preocupados habitantes, los padres piden la suspensión de clases para salvaguardar a sus hijos y el alcalde, quien vive protegido por escoltas y rodeado de lujos, disfrutando de su oneroso salario, no teme en exponer a los ciudadanos para sus actos públicos mientras él no sabe ni en qué día vive y de qué se preocupan los habitantes de su municipio.