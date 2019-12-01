Fallece individuo tras ser baleado en la colonia Palito Verde de Jacona, Michoacán

Fallece individuo tras ser baleado en la colonia Palito Verde de Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 20:14:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jacona, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- Un masculino perdió la vida en los momentos que era trasladado a un nosocomio para recibir atención médica tras ser atacado a balazos en la colonia Palito Verde, de los presuntos homicidas no hay pistas.

Fue aproximadamente a las 06:10 horas de este martes cuando en los números de emergencias reportaron una persona atacada a balazos en la calle Azucena de la citada colonia.

De inmediato se movilizaron autoridades de los tres niveles de gobierno quienes fueron informados que el afectado había sido llevado a un nosocomio a bordo de una camioneta particular.

Los oficiales resguaron la zona ya que localizaron al menos cuatro casquillos percutidos calibre 9mm, posterior fueron notificados que el lesionado había llegaron al Seguro Social de Zamora.

Unos agentes se trasladaron al nosocomio y confirmaron la muerte de Fernando F., G., por lo que notificaron el hecho a la Fiscalía General del Estado.

Peritos Especializados y Policías Ministeriales acudieron al nosocomio para realizar el levantamiento del cadáver y posterior fueron al lugar de la agresión para recolectar los indicios e iniciar la carpeta de investigación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece individuo tras ser baleado en la colonia Palito Verde de Jacona, Michoacán
Policía Cibernética Estatal emite recomendaciones para evitar fraudes en compra de boletos en línea
Aseguran varios objetos prohibidos durante revisión en penal de Ciudad Juárez, Chihuahua
Balean congeladora en Jacona, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Más información de la categoria
Ayuntamiento frena actividades y genera psicosis en Zamora, Michoacán: Alcalde sale en redes a dar mensaje… y no sabe ni qué día es
Michoacán: Ola de miedo paraliza y vacía las calles de Zamora; obliga a suspender la Feria de la Fresa en Jacona
Suman 31 denuncias por robo y quema de vehículos tras bloqueos en Michoacán
Jalisco desactiva Código Rojo tras muerte del "Mencho"; actividades regresan a la normalidad
Comentarios