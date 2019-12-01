Fallece individuo tras ser baleado en la colonia Palito Verde de Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 20:14:20

Jacona, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- Un masculino perdió la vida en los momentos que era trasladado a un nosocomio para recibir atención médica tras ser atacado a balazos en la colonia Palito Verde, de los presuntos homicidas no hay pistas.

Fue aproximadamente a las 06:10 horas de este martes cuando en los números de emergencias reportaron una persona atacada a balazos en la calle Azucena de la citada colonia.

De inmediato se movilizaron autoridades de los tres niveles de gobierno quienes fueron informados que el afectado había sido llevado a un nosocomio a bordo de una camioneta particular.

Los oficiales resguaron la zona ya que localizaron al menos cuatro casquillos percutidos calibre 9mm, posterior fueron notificados que el lesionado había llegaron al Seguro Social de Zamora.

Unos agentes se trasladaron al nosocomio y confirmaron la muerte de Fernando F., G., por lo que notificaron el hecho a la Fiscalía General del Estado.

Peritos Especializados y Policías Ministeriales acudieron al nosocomio para realizar el levantamiento del cadáver y posterior fueron al lugar de la agresión para recolectar los indicios e iniciar la carpeta de investigación.