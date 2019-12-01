Balean congeladora en Jacona, Michoacán, solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 19:14:40

Jacona, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- Daños materiales dejó como saldo el ataque a balazos en contra de las instalaciones de la Congeladora Anáhuac, ubicada en el centro de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar un par de sujetos a bordo de una camioneta había disparado contra la fachada del negocio.

Al sitio acudieron elementos de las distintas corporaciones quienes al arribar confirmaron que solo había daños materiales.

En el lugar se localizaron varios casquillos percutidos mismos que fueron embalados para su análisis.

Hechos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.